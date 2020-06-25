شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف الدولى يهاجم مواقع داعش فى جبال مخمور بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العراق مساء اليوم الخميس، أن طيران التحالف الدولي هاجم مواقع تنظيم داعش الإرهابي في جبال مخمور وقرية الكشافة شمال البلاد، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى كلمة خلال فعاليته الانتخابية الثانية إن الولايات المتحدة تحت قيادته تمكنت من اجتثاث خطر داعش بالكامل، مضيفا: "قضينا على دولة خلافة داعش بنسبة 100%، وقتلنا أبو بكر البغدادى (زعيم داعش)، وقاسم سليمانى (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني)".

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وأضاف فى خطابه أمام فعالية "طلاب من أجل ترامب"، أن الولايات المتحدة تحت رئاسته ستكون أول دولة تضع "العلم الأمريكى الجميل" على كوكب المريخ.

وقال إن أمريكا واجهت عدوا غير مرئى جاء من أراض بعيدة، وغزا أكثر من 188 دولة. وقال إن إدارته تمكنت من مواجهة فيروس كورونا من خلال توفير ملايين الاختبارات وصناعة آلاف أجهزة التنفس الصناعية. وأكد أنه لا يوجد أمريكى واحد كان فى حاجة إلى جهاز تنفس ولم يجده.

وأشار إلى توفير حزم مساعدات لحماية فرص العمل وحماية الاقتصاد، مؤكدا أنه عازم على "جعل أمريكا عظيمة مجددا". وقال إنه قبل أن يأتى الطاعون كان الاقتصاد الأمريكى فى أفضل أوضاعه من حيث معدل البطالة والنمو، مضيفا أن الشباب الأمريكى من أصول أفريقية وإسبانية كان يتم توفير الوظائف لهم بأعلى معدلات.