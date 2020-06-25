صحيفة عبرية: الإمارات أرسلت 100 ألف جهاز فحص كورونا لإسرائيل

سعيد عموري / الخليج 365
كشفت صحيفة إسرائيلية، الخميس، أن طائرة إماراتية محملة بـ100 ألف جهاز فحص كورونا حطت في تل أبيب، في 26 مارس/ آذار الماضي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية (خاصة)، عبر موقعها الإلكتروني، إنّ "طائرة إماراتية هبطت في إسرائيل محملة بـ100 ألف جهاز فحص كورونا".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الطائرة التي أقلعت من أبوظبي، سارت بشكل مباشر إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستوقع اتفاقا مع الإمارات بشأن التعاون لمحاربة فيروس كورونا.
وأشار نتنياهو إلى أن "هذا الإعلان يأتي نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا"، وفق زعمه.
فيما لم يصدر تعقيب إماراتي بهذا الخصوص حتى الساعة 20:00 (ت.غ).
ورغم أنّ الإمارات، لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، إلّا أن نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.
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