"علماء المغرب العربي" تدين بشدة تصريحات السيسي بشأن ليبيا

إسطنبول / الخليج 365

أدانت "رابطة علماء المغرب العربي"، الخميس، بشدة تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التهديد بالتدخل في ليبيا.



وقالت الرابطة، في بيان، إنها تؤكد "إدانتها الشديدة لما أعلنه الرئيس المصري بشأن التدخل العسكري في ليبيا تحت ذريعة حماية الأمن القومي لبلاده".

وأضافت أنها "تحذر السيسي من عواقب تصريحاته التي تخالف ما ينص عليه الدين الإسلامي، وتؤكده الأعراف الدولية، وتدعوه لعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة".

وحملت رابطة العلماء، الرئيس المصري المسؤولية عن تبعات "دعم المليشيا التي تهدد أمن الليبيين (في إشارة إلى مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر)، وتخدم الأجندة الخارجية التي تعبث في ليبيا والأمن القومي للمنطقة".



ودعت الرابطة الليبيين إلى "العمل على جمع الكلمة وسد الباب أمام التدخلات الخارجية السلبية" في بلادهم.



كما طالبت دول المغرب العربي بتحمل مسؤولياتها التاريخية، وتقديم مبادرات سياسية لدعم الحكومة الليبية، من أجل إنهاء الانقسام والوصول إلى حل للأزمة السياسية في البلاد.



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وشددت على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.



ودعت الرابطة الشعوب في المنطقة إلى استنكار الاعتداءات على العاصمة الطرابلس والمدن الليبية الغربية عموما وما تبعها من جرائم مروعة.

و"رابطة علماء المغرب العربي" هي تجمع علمي دعوي إصلاحي تأسس في 19 ديسمبر/كانون الأول 2013، ويضم مجموعة من علماء الشريعة ببلاد المغرب العربي تسعى لتوجيه الأمة الإسلامية وإرشادها، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتها، بما يتوافق مع منهج أهل السنة والجماعة وخصائص البلاد المغاربية.



والسبت، ألمح السيسي، في كلمة متلفزة، عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

فيما قالت الحكومة الليبية، إن تصريحات السيسي، بشأن الأوضاع في بلادها أمر مرفوض ومستهجن ويعد "بمثابة إعلان حرب".



ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019.



ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.