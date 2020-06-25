غوتيريش: الحوار الطريق الوحيد لحل أزمة "سد النهضة"

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، أن الحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان، "الطريق الوحيد للخروج من أزمة سد النهضة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غوتيريش، إن "الأمم المتحدة على استعداد لبذل كل ما يطلب منها لمساعدة الأطراف الثلاثة في هذا الخصوص".

وأضاف أنه "يثق بأن في مقدور الأطراف الثلاثة التوصل إلى حل".

وأشار أن وكيلته للشئون السياسية روزماري ديكارلو، على اتصال بالدول الثلاث، وأن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر دبلوماسية أممية مطلعة للأناضول، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الإثنين، حول سد النهضة.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، الذي ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.



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وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

وفي الشأن اللبناني، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في المؤتمر ذاته، عن أمله بـ"أن لا تعود أجواء الحرب الأهلية إلى البلاد".

ودعا السلطات في لبنان إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس.

وقال: "بالطبع تعرفون أن قدرتنا الاقتصادية محدودة ولكننا منذ البداية نعمل على حشد المؤسسات والمنظمات المالية الدولية وتشجيعها على تقديم الدعم الذي يحتاجه لبنان".

وشهدت مدينتا بيروت وطرابلس، في 11 يونيو/ حزيران الجاري، أعمال شغب، تضمنت إحراق محال تجارية، خلال احتجاجات منددة بتردي الأوضاع المعيشية.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأقرت حكومة حسان دياب، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 5 سنوات، وشرعت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.

وفي وقتٍ سابق، الخميس، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى، من أجل تحقيق "أجندات خارجية مشبوهة"، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل لم يسمها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.