اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف العربي بقتل 5 مدنيين

شكري حسين / الخليج 365

اتهمت جماعة "الحوثي" اليمنية، الخميس، التحالف العربي بـ"قتل" 5 مدنيين في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال الموقع الإلكتروني لقناة "المسيرة" الفضائية: "استشهد اليوم 5 مدنيين في 4 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي(يقصد التحالف) بمديرية ردمان التابعة لمحافظة البيضاء".

وأضاف أن الغارات تسببت أيضا في إصابة آخرين (لم يذكر عددا معينا)، وتدمير 4 سيارات.

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ولم يصدر على الفور تعقيب من التحالف العربي بشأن ما ذكره الحوثيون، لكنه سبق أن تحدث عن التزامه بالقانون الإنساني الدولي وعدم استهدافه للمدنيين، مقرا بوقوع أخطاء أحيانا.

وتقود السعودية التحالف العربي الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، دعما للقوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.

وخلفت الحرب المستمرة منذ 6 سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.