كورونا.. عودة 800 سوداني عالق من مصر

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365



أعلنت السلطات السودانية، الخميس، وصول 800 من رعاياها على متن 21 حافلة، بعد أن كانوا عالقين في مصر، منذ مارس/ آذار الماضي، على خلفية تداعيات جائحة "كورونا".



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن منسق النظام الصحي في ولاية الخرطوم محمد عبد المنعم السراج، أن وزارة الصحة استقبلت 800 عالق بالتنسيق مع الجيش والشرطة.



وأشار السراج، أن الوزارة نفذت الإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا، لجميع العالقين.



وهذه هي الدفعة الثانية من السودانيين العالقين في الخارج التي تصل الخرطوم، برا عبر المعابر الحدودية مع مصر.



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والأربعاء، أعلن السودان وقف الرحلات الجوية المعنية بعودة مواطنيه العالقين مؤقتا، لتمكين وزارة الصحة من إتمام فحوصات فيروس كورونا، لمن وصل منهم البلاد.



وأعلنت السلطات السودانية، الإثنين، وصول 440 من رعاياها على متن 10 حافلات من مصر.



وتقدر الخرطوم عدد مواطنيها العالقين في دول عديدة حل العالم، على خلفية تداعيات أزمة كورونا، بأكثر من 10 آلاف.



وحتى الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السودان 8 آلاف و984، منها 556 وفاة و3 آلاف و806 حالة تعافٍ، وفق بيانات وزارة الصحة.

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