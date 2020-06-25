سكان مخططات الطلح بلا شبكه مياه ولا الياف بصريه

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فهد الهائج
أوضح سكان مخطط الطلح بخميس مشيط معاناتهم من عدم ايصال الخدمات الحكوميه بناء على الامر الملكي المتضمن ايصال الخدمات للمخططات الحكوميه وذكر لصحيفة الخليج الالكترونية كلاً من مسفر الشهراني وزايد الشهري وعبدالرحمن مسفر معاناتهم من عدم ايصال شبكه المياه حيث تم ايصالها لجميع المخططات الاهليه المجاوره وتعذرت شركه المياه بانتطار تصريح البلديه لتنفيذ المشروع وتعذرت بعدم توفر ميزانيات من الماليه لذلك .
وطالب السكان بايصال شبكه المياه والالياف البصرية لمخطط الطلح حيث انه مخطط منح من الدوله وينطبق عليه الامر الملكي
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