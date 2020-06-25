مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركين

تواصل جامعة الملك خالد استقبال مشاركات المهتمين بمسابقة الخط العربي، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ودشنها معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك ضمن مشروع “مبادرون”، وتم رصد 80 ألف ريال جوائز للفائزين في المسابقة من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن موقع المسابقة شهد أكثر من ٢٠٠٠ زيارة خلال ثلاثة أيام، وذلك من عشر دول وهي السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والجزائر والكويت وأمريكا واليمن وتركيا.

وأكد عقيل أن جميع أعمال المتسابقين تخضع للتحكيم من خبراء ومتخصصين في فن الخط العربي، حيث تتكون لجنة التحكيم من خالد سعيد القحطاني، رئيسا للجنة والذي يعد مديرا لمركز ابن البواب للخط العربي وعضوًا مؤسسًا لمعظم الجمعيات والمراكز الخطية بالمملكة، وأعضاء اللجنة وهم ناصر الميمون، الذي يعد ممثلا للمملكة في فن الخط العربي دوليا كما حاز على أكثر من 30 جائزة في ذات المجال، والعضو جمال الكباسي الذي يعد أحد رواد هذا الفن والمحدثين للخط الكوفي، والعضو عائض آل عبيد الذي يعد أحد أعضاء الجمعية السعودية للخط وباحثا أكاديميا في الخط العربي ومؤسس مركز ابن البواب، وتتكون اللجنة كذلك من إبراهيم العرافي وهو خطاط الحرم المكي الشريف وحائز على عدة جوائز في هذا المجال، بالإضافة إلى العضو سراج العمري، الممثل الدولي للمملكة والحائز على عدة جوائز مختلفة محليا وعالميا.

ويمكن الراغبين في المشاركة في المسابقة الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لها https://calligraphy.kku.edu.sa/ والاطلاع على جميع ما يتعلق بالمسابقة وآلية المشاركة فيها.