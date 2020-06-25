شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تعلق على مقطع تخزين السيارات لبيعها بعد تطبيق القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على مقطع فيديو تم تداوله بشأن تخزين مجموعة من السيارات لبيعها بعد تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في 1 يوليو 2020م.

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وأكدت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ضريبة القيمة المضافة لا تستفيد منها المنشآت التجارية، بل يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل: فلو تم استيراد سلعة (مثل: سيارة من خارج المملكة من قبل منشأة، وتم سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتم بيعها لاحقا على مستهلك نهائي (فرد) بنسبة ضريبة 15%، فإن البائع سيقوم بدفع فارق الضريبة المحصلة إلى الهيئة، وبالتالي لن يستفيد البائع من مبلغ فارق الضريبة.

ونصحت الهيئة، الجميع على عدم دفع الضريبة إلا للمنشآت والأفراد المسجلين في الهيئة، موضحة أنه يمكن التأكد من تسجيلهم في الضريبة من خلال الرقم الضريبي عبر تطبيق VAT على الأجهزة الذكية، والتأكد من احتواء بيانات الفاتورة عند الشراء على البيانات الآتية:اسم وعنوان البائع، تاريخ الشراء، خانة ضريبة القيمة المضافة، الرقم الضريبي للبائع.