مصر... إلغاء ترخيص أحد فنادق بسبب الإساءة لسمعة البلاد السياحية

ووفقا لبيان الوزارة "أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بإلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة وذلك للاساءة لسمعة مصر السياحية".

وأضافت "يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفة".

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ومن جانبه أكد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية عبد الفتاح العاصي، أن "الوزارة لن تسمح بأي تجاوز، كما أنها تحرص على الحفاظ على سمعة مصر السياحية".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قال العناني في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن قطاع السياحة خسر أكثر من 3 مليارات دولار منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس/ آذار الماضي، إضافة إلى ما أنفقته الدولة لدعم العاملين والمستثمرين في القطاع.

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وأوضح أن العودة إلى أرقام 2019 التي بلغت أكثر من 12 مليار دولار ستستغرق شهورا من العمل.

كما أعلن وزير السياحة المصري "استئناف حركة السياحة الوافدة إلى 3 محافظات مصرية وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بداية من أول تموز/يوليو".

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت عددا من القرارات لتحفيز قطاع السياحة والطيران، مثل إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، تخفيض أسعار الوقود الخاص بالطيران وتخفيض رسوم الخدمات المقدمة لشركات الطيران في المطارات.