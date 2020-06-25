شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: وضع فيروس كورونا تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، أن وضع فيروس كورونا فى لبنان من الناحية الوبائية، يعد جيدا وأن الأمور تحت السيطرة، مشيدا بنسق التعامل الذي يتبعه الجيش اللبناني لمنع انتشار فيروس كورونا في الوحدات والمقار العسكرية.
وقال وزير الصحة اللبناني – خلال تفقده ووزيرة الدفاع زينة عكر أحد المستشفيات العسكرية اليوم الخميس – إن المؤسسة العسكرية أنجزت قسما طبيا للتعامل مع فيروس كورونا، على مستوى مهني يتفق مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأثنى وزير الصحة اللبناني على سرعة الإنجاز التي يتحلى بها الجيش اللبناني والمقترن بالشفافية، وإجراءات الحماية المشددة من فيروس كورونا التي تتبعها المؤسسة العسكرية.
وسُجلت في لبنان 1662 حالة إصابة بفيروس كورونا و 33 حالة وفاة جراء الفيروس.
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