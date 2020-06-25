مؤتمر برلين بشأن السودان يتعهد بتقديم أكثر من مليار و800 مليون دولار لدعم الإصلاحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد مؤتمر برلين بشأن السودان بتقديم أكثر من مليار و800 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية، خلال مؤتمر المانحين وشركاء السودان في برلين الهادف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية والتحول الديمقراطي.

انعقد مؤتمر المانحين وشركاء السودان في برلين الهادف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية والتحول الديمقراطي، حيث أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن السودان يتطلع إلى العالم لإنشاء شراكة مبنية على الاحترام.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني، خلال مؤتمر المانحين: نتطلع للانتقال من الحرب إلى السلام ومن العزلة إلى الاتصال بالعالم.

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وقال الدكتور عبدالله حمدوك، إن السودان تهدف لسياسة خارجية متوازنة وحل أزمة البطالة، متابعا: حققنا تقدما جيدا بمسار السلام.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني، خلال مؤتمر المانحين وشركاء السودان في برلين الهادف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي: نأمل توقيع اتفاق سلام قريبا مع الجبهة الثورية، وسنوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات بما يساهم في حل المشاكل الاقتصادية.

وتابع عبد الله حمدوك: بدون السلام لا يمكن تحقيق الديمقراطية في السودان، بمساعدة الشركاء يمكننا تحفيز اقتصاد السودان، ونسعى لتأسيس مجتمع سوداني يتمتع بالاستقرار.