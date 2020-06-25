شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تجدد وقوفها مع مصر فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت مملكة البحرين موقفها الراسخ ووقوفها مع جمهورية مصر العربية في صف واحد فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وما تبذله من جهود لأجل استتباب السلم وتحقيق الرخاء في المنطقة بأسرها.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية، سفير مصر لدى البحرين ياسر محمد شعبان.

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وخلال اللقاء، أشاد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بما تتسم به العلاقات الأخوية الوثيقة بين البحرين ومصر من تقدم وازدهار دائمين في جميع المجالات بفضل ما تحظى به من أولوية كبرى واهتمام دائم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تستند إليه من ركائز صلبة ودعائم قوية وتواصل مستمر بينهما.

من جانبه، أكد السفير ياسر محمد شعبان، تقدير مصر للمواقف الأخوية الثابتة لمملكة البحرين الداعمة لمصر والتي تجسد مدى قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.



على صعيد آخر..استقبل مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية، اليوم، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين أمين الشرقاوي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة.



وأعرب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن خالص تقديره للجهود الملموسة والدور المهم الذي قام به السيد أمين الشرقاوي في تعزيز كافة أوجه الشراكة والتعاون المثمر بين مملكة البحرين والأمم المتحدة بمختلف وكالاتها وأجهزتها، متمنيا له دوام التوفيق .