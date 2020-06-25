شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: لن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى الكاظمى، رئيس الحكومة العراقية، أنه لن يتم السماح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة العراقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس الحكومة العراقية، أنه لن نسمح بتدخلات تهدد السيادة العراقية.

قبلها أكد مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، أن الحوار مع واشنطن كان ناجحا وركز على السيادة وخروج القوات الأمريكية من العراق ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وقبلها قال مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق، إنه لن يسمح لأحد بتهديد العراق مضيفا: نرفض المغامرات الخارجية في بلدنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

Advertisements

وفى وقت سابق أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، تعرض قرى حوض الوقف في محافظة ديالى أمس الأربعاء لهجوم بـ "5" قذائف هاون.

وأوضحت الوكالة، أن قرى المخيسة وأبو كرمة ضمن أكبر حوض زراعي شمال شرق بعقوبة، تعرضت إلى هجوم بقذائف هاون أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية .