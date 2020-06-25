شكرا لقرائتكم خبر عن دبى: استمرار منع التجمعات العامة وتجنب الزيارات العائلية رغم إنهاء الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اقتصادية دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن القطاعات الاقتصادية المصرّح لها في المرحلة الحالية في إمارة دبي، بإمكانها العودة إلى مزاولة أنشطتها كالمعتاد، وضمن ساعات العمل الطبيعية، والمحددة قبل تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية كوضع ملصقات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات، ووضع أجهزة التعقيم، وفحص درجة الحرارة قبل دخول أي منشأة.

وبحسب صحيفة الامارات اليوم، أهابت اقتصادية دبي بمجتمع الأعمال ضرورة الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات المعلن عنها والمحددة مسبقاً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك للمساهمة الفاعلة في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجهود المبذولة من مختلف الجهات في الدولة، وعلى رأسها توجيهات القيادة الرشيدة والجهات الحكومية المختصة، والتي أسهمت في اتخاذ قرارات صائبة لمواجهة فيروس كورونا لتستمر الإمارات في مسيرتها نحو المستقبل بخطى ثابتة.

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وأكد مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، أن الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها، والسماح بحركة الأفراد على مدار الساعة، يشير بشكل كبير إلى دور توجيهات القيادة الرشيدة والجهات المختصة في دبي، في سرعة احتواء الفيروس، ودعم بيئة الأعمال، بما يضمن استدامتها واستمراريتها، مشيراً إلى المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد من مجتمع الإمارة في الحفاظ على مخرجات ونتائج هذه الجهود، بما يعود بالنفع والأمان على الجميع.

وكانت أعلنت حكومة دبي الأربعاء الماضى، إنهاء حظر التجوال بشكل كامل، بعد 3 أشهر كاملة نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن العربية.