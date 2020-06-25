شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا: لا يمكن عودة السلام إلا عبر المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعثة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا، أنه لا يمكن عودة السلام إلا عبر المفاوضات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت مصادر لقناة العربية الحدث، إن تركيا قررت الإسراع بإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.

Advertisements

فى غضون ذلك، يواصل النظام التركى عملية نقل الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى مدن الغرب الليبى دعما لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، وهو ما يدفع نحو تجدد الاقتتال وتصعيد العنف في البلاد رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار والدخول في عملية تفاوضية لنزع فتيل الأزمة ووضع خارطة طريق للحل.

وأشارت مصادر ليبية إلى جهود تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول المعنية بالاستقرار في ليبيا لإعادة استئناف النفط مقابل حل الميليشيات المسلحة وتطبيق مبدأ الشفافية على كافة مصروفات الدولة الليبية وتحجيم دور محافظ مصرف ليبيا المركزى في طرابلس – انتهت ولايته قانونيا – الصديق الكبير.