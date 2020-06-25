شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأردنى: نساند جهود الملك بكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة، أن إسرائيل تتمادى بسياساتها المتطرفة والتي ستشغل المنطقة بالمزيد من الفوضى والتوتر والغليان، وأنه آن الأوان لتدخل قوى الاعتدال في العالم لمنعها ولجم قراراتها.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، شدد بيان للمجلس اليوم الخميس، على مساندة جهود الملك عبد الله الثاني، التي ساهمت في كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية التي ما زالت تصادر الأرض وتعتدي على الشعب الفلسطيني وحقوقه على ترابه الوطني.

واضاف الطراونة، إن الموقف الأردني اليوم يتصدر قوى الاعتدال الدولي، حيث تعكس رؤية الملك للصراع والحل، أفقاً ومخرجاً يضمن أمن واستقرار المنطقة على أساس حل الدولتين.

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وأكد أن منع اسرائيل من خطوة الضم من شأنه ردع قوى الظلم وتحجيم أي دولة تتجاوز على الشرعية الدولية بصفتها قرارات إجماع أممية، مشدداً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات تمنع إسرائيل من شروعها في قرار الضم، لما له من تداعيات كارثية على فرص السلام في المنطقة، وبوصفها طعنة اخيرة تجهز على قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني.

وتمسك الطراونة بالمطالبة الرسمية في أنه وعلى كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه، والتوقف عن ممارسة الازدواجية التي تمارسها الدول في تدخلها بالمنطقة، مشددا على أن منع إسرائيل من خطوتها تلك، من شأنه حماية السلام، وحماية حقوق الأجيال الفلسطينية بمستقبل آمن.

وطالب بالضغط على إسرائيل إلى العودة لطاولة المفاوضات، وهي فرصة يمكن من خلالها قلب المعادلة لصالح الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أنه مطلوب من الحكومة اليوم الإعلان عن سلسلة خطوات تصعيدية تجاه ممارسات الاحتلال، بعد نجاح جهود الملك الدبلوماسية والسياسية في تحذير العالم من كوارث القرارات الاسرائيلية المتفردة.