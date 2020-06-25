شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تعلن نتائج التأهيل لمشروع تنفيذ البنية التحتية لـ «رادارات القطاع الشمالي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية، مساء اليوم الخميس، عن نتائج التأهيل لمشروع تنفيذ البنية التحتية والمرافق الإنشائية المساندة لرادارات القطاع الشمالي.
ووجهت وزارة الدفاع، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الشكر لجميع شركات ومؤسسات المقاولات المشاركين في برنامج التأهيل المسبق.
وأوضحت الوزارة أنها إذ تعلن عن نتائج التأهيل تمهيداً لدعوتهم من خلال منصة (اعتماد)، لتقديم عروضهم الفنية والمالية لمشروع تنفيذ البنية التحتية والمرافق الإنشائية المساندة لرادارات القطاع الشمالي.
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