شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مؤسفة.. أيدي العابثين تشوه مسجد «البيعة» بمكة المكرمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رغم الإرث التاريخي والمكانة الإسلامية لمسجد البيعة أو “العقبة” في مكة المكرمة، إلا أن أيادي العابثين طالت هذا المسجد التاريخي من خلال الكتابة على الحوائط والجدران.

ومسجد البيعة ويطلق عليه مسجد العقبة.. بناه أبو جعفر المنصور سنة 144 للهجرة، في المكان الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار حيث بايعوه بيعة العقبة.

ورغم أهمية هذا المسجد ومكانته في قلوب المسلمين في العالم أجمع إلا أن أيادي العابثين تسببت في تشويه المسجد بسبب الكتابة على الحوائط والجدران، فضلا عن وضع السجاد المخصص للصلاة بطريقة لا تليق به، وسط مطالبات بتدخل الجهات المعنية للاهتمام بالمسجد وغيره من المساجد التاريخية.