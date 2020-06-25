شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من «الصحة» للوقاية من كورونا داخل «المقهى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل المقهى. وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “قبل أن تطلب قهوتك حافظ على التزامك بالسلوكيات الصحية واترك المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين”.

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