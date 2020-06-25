شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يعيد سلحفاتين مهددتين بالانقراض إلى البحر استجابة لطلب «الحياة الفطرية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعاد مواطن سلحفاتين بحريتين مهددتين بالانقراض لبيئتهما الطبيعية في البحر الأحمر؛ وذلك تجاوباً مع طلب الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
وقالت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على حسابها بموقع “تويتر” إنها تابعت في أحد مواقع التسوق الإلكتروني عرض سلحفاتين بحريتين من نوع (صقرية المنقار) المهددتين بالانقراض والممنوع صيدها أو الاتجار بها، وتم التواصل مع البائع وإخطاره بالمخالفة.
وتجاوب المواطن مع طلب الهيئة ووثق إطلاقهما بمقطع مصور، نشره لتوجيه رسالة دعا فيها كل من يملك مثل هذه السلاحف أو الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض بإعادتها لبيئتها الطبيعية للمساهمة في تكاثرها وحمايتها من الانقراض.
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