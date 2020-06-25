أبين (اليمن)/ الخليج 365
أخفق التحالف العربي في وقف القتال بين القوات الحكومية اليمنية ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين (جنوب)، بعد يوم من نشره لجنة لمراقبة التهدئة بالمحافظة.
والأربعاء، أعلن التحالف، بقيادة السعودية، عن بدء نشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في أبين، بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا.
وقال المتحدث باسم "الانتقالي"، محمد النقيب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "قوات المجلس كسرت (صدت) اليوم، هجوما شنته القوات الإخوانية (في إشارة للقوات الحكومية) وأوقعت فيها خسائر غير مسبوقة".
وأضاف النقيب، أنه رغم وجود فريق التحالف لمراقبة وقف اطلاق النار، إلا أن ما أسماها بـ "المليشيات الإخوانية"، شنت هجوما على مواقع لقواته في أبين، دون مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، قال سكان محليون في زنجبار، عاصمة أبين، لمراسل الخليج 365، إنهم يسمعون بشكل متقطع دوي مدافع وأصوات دبابات من منطقة الشيخ سالم (12 كلم شرق زنجبار).
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش اليمني أو التحالف العربي حول تجدد المواجهات حتى الساعة 17:50 (ت.غ).
والإثنين، أعلن التحالف العربي، في بيان، استجابة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لطلب وقف إطلاق النار الشامل، وعقد اجتماع (لم يحدد موعده) بين الجانبين بالمملكة "لبحث تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل".
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة و"الانتقالي"، اتفاقا بالعاصمة السعودية الرياض، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.
وتشهد محافظة أبين، منذ 12 مايو/ أيار الماضي، قتالا عنيفا، على خلفية محاولات الجيش اليمني التوغل في مدينة زنجبار، واستعادتها من يد "الانتقالي".
وأعلن المجلس الانتقالي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد من حدة توتر العلاقات بين المجلس والحكومة الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يخفق بوقف القتال في أبين اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.