تشاووش أوغلو: سنواصل الوقوف إلى جانب السودان

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، إن بلاده عازمة على الوقوف إلى جاب السودان، حكومة وشعبا، في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.

وأضاف تشاووش أوغلو في كلمة له، الخميس، خلال مشاركته في مؤتمر الشراكة السودانية، بتقينة الاتصال المرئي، أن المرحلة الانتقالية في السودان بدأت منذ قرابة عام.

وأشار إلى الحكومة السودانية الحالية تعمل على خدمة أهالي البلاد، وأن تفشي جائحة كورونا دفعها لتحمل مسؤوليات إضافية.

وأكد على أن المؤتمر يعتبر فرصة مهمة لتناول آخر المستجدات في السودان، وتجديد التضامن معه.

ولفت إلى ضرورة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تجاوز السودان للمرحلة الانتقالية بنجاح.

وقال: "يمتلك السودان كافة مقومات التنمية والرفاه، سيشهد تطورا سريعا في حال استخدم موارده البشرية وثرواته الباطنية وطاقته الزراعية، وفي هذه المرحلة يمكن للمجتمع الدولي التدخل وصنع الفارق".

وتابع في هذا الصدد أنه يجب إلغاء كافة العقوبات الفردية على السودان، والبدء بإصلاحات اقتصادية، الأمر الذي سيسهل إندماجه بالاقتصاد العالمي.

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وأشار إلى أن تركيا أرسلت مساعدات طبية إلى السودان مؤخرا في إطار التضامن معه لمكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن الجمعيات والمنظمات والشركات الاستثمارية التركية تنشط في السودان بالوقت الحالي.

وأوضح أن بلاده قدمت للسودان 9 ملايين دولار، العام الماضي، و6.5 ملايين دولار العام الحالي، من أجل دعم التنمية والإغاثة البشرية.

وأضاف أن تركيا ستواصل مشاريعها في السودان في شتى المجالات، بدءا من الزراعة إلى التعليم وحتى الصحة والقطاع المصرفي.

وأكد على إصرار بلاده في الوقوف إلى جانب السودان حكومة وشعبا، ودعم كافة المبادرات الدولية في هذا الصدد.

وفي 21 آب/ أغسطس 2019، بدأت مرحلة انتقالية في السودان تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.



وبدأت المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وعُقد مؤتمر الشراكة السودانية، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة دولية، لحشد الموارد المالية لدعم الحكومة الانتقالية، وأسفر عن تعهدات بنحو 900 مليون دولار.

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