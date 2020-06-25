نتنياهو: إسرائيل ستوقع اتفاقا مع الإمارات لمحاربة كورونا

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن تل أبيب ستوقع اتفاقا مع الإمارات بشأن التعاون لمحاربة فيروس كورونا.

جاءت تصريحات نتنياهو - وفق بيان صدر عن مكتبه - خلال حفل تخرج نظمته أكاديمية القوات الجوية الإسرائيلية، فيما لم يصدر تعقيب إماراتي بهذا الخصوص حتى الساعة 16:00 (ت.غ).

وأوضح البيان أن الاتفاقية "سيوقعها وزير الصحة الإسرائيلي بولي إدلشتاين، مع نظيره الإماراتي عبد الرحمن العويس"، من دون تحديد موعد لذلك.

وأضاف نتنياهو، حسب البيان، أنه "سيتم الإعلان قريبا عن إطلاق تعاون بين الإمارات وإسرائيل لمحاربة الفيروس".

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وقال: "سيركز التعاون على البحث والتطوير في المجالات التي ستحسن تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار نتنياهو، أن "هذا الإعلان يأتي نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا"، وفق زعمه.

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي حديثه قائلا: "كلما ازدادت قوتنا، زادت قوتنا في ردع أعدائنا وتقريب أصدقائنا".



لم يفصح نتنياهو خلال كلمة له في الاحتفال عن تفاصيل إضافية بشأن الاتفاقية، إلا أنه اكتفى بالإشارة إلى أنها ستكون أول اتفاقية علنية مع أبوظبي.

ورغم أنّ الإمارات، لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، إلّا أن نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.