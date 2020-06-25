شكري وبومبيو يبحثان تطورات الشرق الأوسط و"سد النهضة"

القاهرة/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره المصري سامح شكري، الخميس، التطورات في الشرق الأوسط، وقضية "سد النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع شكري، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

وذكر البيان، أن الوزيرين ناقشا عددا من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ونقل البيان عن المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن بومبيو وشكري "تبادلا الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بالشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا، وفلسطين، وسوريا، واليمن".

وأضاف حافظ، أن شكري "استعرض جهود مصر الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار بالمنطقة، ومواجهة مظاهر الإرهاب، والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع بالمنطقة".

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ومؤخرا، ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب تفقده وحدات من جيش بلاده قرب الحدود مع ليبيا، إلى احتمال تدخل الجيش في جارته، مما أثار غضبا واسعا بين الليبيين، فضلا عن انتقادات دولية.

ويتهم ليبيون دولا أوروبية وعربية، بينها مصر، بدعم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. وعادة ما تنفي القاهرة صحة هذا الاتهام.

كما تطرق الوزير المصري خلال الاتصال مع نظيره الأمريكي، وفق حافظ، إلى "تطورات قضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

والإثنين، حثت الأمم المتحدة، على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا"، ومساء اليوم أفادت مصادر دبلوماسية أممية مطلعة للأناضول، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الإثنين، حول سد النهضة.

فيما أعلنت أثيوبيا اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، الذي ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.