الخارجية الليبية تدعو لـ"مبادرات وطنية" لمعالجة أزمة البلاد

وليد عبد الله/ الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الليبية، الخميس، إلى إطلاق "مبادرات وطنية"، لمعالجة الأزمة في البلاد، بعيدا عن "المصالح الضيقة" لدول الإقليم والعالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد القبلاوي، في تغريدة عبر تويتر: "لا بد من إطلاق المبادرات الليبية الوطنية من مختلف التوجهات ومناقشتها ووضع مقاربات لها، فهي أدرى بمصالح الشعب والدولة".

وأضاف: "بالتأكيد ستكون تلك المبادرات بعيدة عن المصالح الضيقة للدول الإقليمية والدولية".

وشدد القبلاوي، على أن الحراك الداخلي في ليبيا مطلوب على كل الوجهات الحكومية والمدنية.

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والأربعاء، أطلق مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، دعوة مماثلة لحل الأزمة في بلاده.

وقال السني، عبر تويتر: "لإنهاء التدخلات (الخارجية) علينا بمبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي يعبر عن رأي الشارع ورغبته".

وحرر الجيش الليبي، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، مناطق احتلتها مليشيا حفتر في العاصمة طرابلس (غرب)، ثم استعاد مدينتي ترهونة وبني وليد ومناطق أخرى، ويتأهب حاليا لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).

ومع هذه المستجدات الميدانية لصالح الحكومة الشرعية، تتصاعد دعوات وضغوط لوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة من جانب دول متهمة بدعم حفتر لخدمة مصالحها، وكانت تلتزم الصمت حين حققت المليشيا مكاسب ميدانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.