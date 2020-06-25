ليبيا تشكر الصومال على موقفه بالاجتماع الوزاري العربي

طرابلس / وليد عبد الله / الاناضول

شكر وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، الخميس، الصومال على دعمه لرؤية الحكومة الليبية خلال الاجتماع الوزاري العربي قبل يومين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سيالة مع وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض، حسب بيان نشرته الخارجية الليبية عبر "فيسبوك".

وأفاد البيان بأن سيالة أعرب خلال الاتصال عن "شكره للصومال حكومة وشعبا" على خلفية تحفظ مندوبها على بنود في قرار بشأن ليبيا صدر في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب انعقد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الثلاثاء الماضي.



وأضاف البيان أن "الاتصال تناول آخر تطورات الوضع في البلدين وضرورة التنسيق بينهما واستمرارها بالشكل الذي يعود بالمصلحة التامة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بمحاربة تفشي كورونا سواء على مستوى الدولتين أو على مستوى الاتحاد الإفريقي".

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والثلاثاء، أصدر وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ، قرارا حول ليبيا، تضمن التأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات (2015)، وضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار.

فيما تحفظت على بنود في القرار كل من الصومال وتونس وقطر وليبيا.

وتضمنت التحفظات بنود ترحب بما يعرف بـ"إعلان القاهرة بشأن ليبيا" الذي رفضته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وتصف قوات الحكومة الليبية الشرعية بـ"المليشيات" وتدعو لتسليم أسلحتها.

وعقب اجتماع مع حفتر بالقاهرة، في 6 يونيو/حزيران الجاري، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما سُمي بـ"إعلان القاهرة بشأن ليبيا"، وهي دعوة إلى وقف القتال في الجارة ليبيا والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ورفضت طرابلس المبادرة المصرية، التي جاءت في وقت يتلقى فيه حفتر هزائم متلاحقة أمام الجيش الليبي، الذي يتأهب حاليا لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.