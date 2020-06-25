وثقت شبكة حقوقية سورية مقتل نحو 14 ألفا و235 شخصا بينهم أطفال ونساء، منذ عام 2011، بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس، ووصل الخليج 365 نسخة منه.
وأفاد التقرير، بأن 14 ألفا و235 شخصا، بينهم 173 طفلا و46 امرأة، قتلوا تحت التعذيب على يد النظام السوري منذ مارس/ آذار 2011 حتى يونيو/ حزيران الجاري.
وأشار أن 32 شخصا قضوا تحت التعذيب لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما لقي 52 شخصا مصرعهم للسبب ذاته، على يد منظمة "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابية.
وأوضح التقرير أن 69 شخصا قتلوا تحت التعذيب على يد أطراف أخرى (لم يذكرها) في النزاع الدائر في البلاد.
ولفت أنَّ النظام السوري اعتقل ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن، منذ عام 2011، تعرضوا بشكل أو بآخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة.
وذكر أن نحو 85 بالمئة من المعتقلين لدى النظام هم مخفيين قسريا.
وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أعداد المعتقلين في سجون النظام بأكثر من ثمانين ألفا، حسب تقرير أصدرته نهاية العام الماضي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الشبكة السورية": مقتل نحو 14 ألفا تحت التعذيب في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.