"الشبكة السورية": مقتل نحو 14 ألفا تحت التعذيب في سوريا

أسطنبول/ محمد مستو/ الخليج 365

وثقت شبكة حقوقية سورية مقتل نحو 14 ألفا و235 شخصا بينهم أطفال ونساء، منذ عام 2011، بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس، ووصل الخليج 365 نسخة منه.

وأفاد التقرير، بأن 14 ألفا و235 شخصا، بينهم 173 طفلا و46 امرأة، قتلوا تحت التعذيب على يد النظام السوري منذ مارس/ آذار 2011 حتى يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار أن 32 شخصا قضوا تحت التعذيب لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما لقي 52 شخصا مصرعهم للسبب ذاته، على يد منظمة "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابية.

وأوضح التقرير أن 69 شخصا قتلوا تحت التعذيب على يد أطراف أخرى (لم يذكرها) في النزاع الدائر في البلاد.

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ولفت أنَّ النظام السوري اعتقل ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن، منذ عام 2011، تعرضوا بشكل أو بآخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة.

وذكر أن نحو 85 بالمئة من المعتقلين لدى النظام هم مخفيين قسريا.

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أعداد المعتقلين في سجون النظام بأكثر من ثمانين ألفا، حسب تقرير أصدرته نهاية العام الماضي.



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