تونس.. نواب بالبرلمان يجمعون تواقيع لسحب الثقة من الفخفاخ

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

بدأت كتلة "قلب تونس" المعارضة ونواب آخرون في البرلمان التونسي، بجمع تواقيع على لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وقال رئيس كتلة حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي، للأناضول، الخميس، إن "لائحة سحب الثقة يتم الآن تداولها داخل البرلمان، وأنهم من المبادرين إليها، كما تبناها مجموعة من النواب من كتل مختلفة (لم يسمها)".

وأضاف الخليفي، "سنمضي في توقيع اللائحة، لسحب الثقة من رئيس الحكومة".

وأفادت مصادر برلمانية للأناضول، رفضت الكشف عن هويتها، أنه "يتم حاليا جمع تواقيع النواب على لائحة سحب الثقة".

وأشارت المصادر، أن "التواقيع فاقت 50 توقيعا، لكن لم يتم إلى الآن نشرها رسميا".

ولتمرير لائحة سحب الثقة من الحكومة أو رئيسها، يجب توفر 73 توقيعا بحسب النظام الداخلي للبرلمان التونسي.

وحمل الخليفي، رئيس الحكومة "المسؤولية على الوضع الراهن في البلاد".

وطالب الخليفي، الفخاخ بأن "يقدم استقالته، أو يعرض الثقة على البرلمان من جديد ليتبين ما إذا كان ما زال هناك سند له أم لا، أو فإننا نحن ننظر الآن بتقديم لائحة لسحب الثقة منه".

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واعتبر أن "الكلام الذي قاله رئيس الحكومة الخميس، خلال جلسة عرض حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة سيزيد في تأزيم الوضع، وليس فيه أي احترام للدولة التونسية".

من جانبه، انتقد رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، في تصريحات إعلامية بالبرلمان الخميس، الحكومة.

واعتبر القروي، أنه "لم يعد لها (الحكومة) مصداقية، فهي نادت بمحاربة الفساد لكنها اليوم تحوم حولها شبهات فساد".

وقال إن الفخفاخ "لم يعد الرجل الملائم لإخراج تونس من الأزمة الاقتصادية الحالية".

وفي وقت سابق الخميس، نفى رئيس الوزراء التونسي في جلسة عامة للحوار بالبرلمان، اتهامات موجهة إليه بخصوص "شبهة تضارب مصالح وفساد".

وقال الفخفاخ: "قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ منحنا الثقة في 27 فبراير/ شباط الماضي، كما قمت بالتخلي عن مسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات".

يذكر أن النائب المستقل بالبرلمان ياسين العياري أعلن الأربعاء، تقدمه بشكاوى إلى القضاء ضد الفخفاخ، بشبهة "تضارب مصالح".

وفي مؤتمر صحفي بالبرلمان الخميس، أعلنت كتلتا "قلب تونس" وائتلاف "الكرامة" (19 مقعدا) المعارضتين، تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في تضارب مصالح رئيس الحكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.