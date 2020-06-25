غوتيريش يطالب العالم بدعم السودان ليجتاز "المرحلة الانتقالية"

نيويورك/محمد طارق/ الخليج 365

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، العالم إلى دعم السودان ليجتاز "المرحلة الانتقالية"، حتى لا يصبح تحوله الديمقراطي "قصير الأجل".

جاء ذلك في إفادة قدمها خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي وألمانيا عبر دائرة تلفزيونية، لحشد الدعم المالي للسودان لمساعدته على اجتياز المرحلة الانتقالية.

وقال غوتيريش: "لقد أظهر شعب السودان شجاعة وعزيمة غير عاديتين في سعيه للتغيير والسلام".

وأضاف: "لكن ما لم يقدم المجتمع الدولي الدعم بسرعة، فقد يكون التحول الديمقراطي في السودان قصير الأجل، مع عواقب عميقة على البلاد وخارجها".

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ويشارك في المؤتمر 50 دولة ومنظمة دولية إضافة إلى رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، وهيكو ماس وزير خارجية ألمانيا، وعدد كبير من وزراء مالية وخارجية الدول الصديقة للسودان وممثلي بنك التنمية الإفريقي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي 21 آب/ أغسطس 2019، بدأت مرحلة انتقالية في السودان تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

وبدأت المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.