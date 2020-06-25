الكويت تعيد الدوام جزئيا في دوائرها اعتبارا من الأسبوع المقبل

الكويت/ الخليج 365



قرر مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، استئناف دوام الموظفين اعتبارا من الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، بعد توقف منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، في تصريح، عقب اجتماع استثنائي للمجلس، إن الدوام يشمل 30 بالمئة من الموظفين فقط حاليا، ولن يكون هناك استقبال للمراجعين خلال هذه الفترة.



Advertisements

وأضاف "المزرم" أن المجلس قرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.. "تشمل إعادة افتتاح المجمعات التجارية، والمطاعم والمقاهي بشروط أهمها عدم جلوس الزبائن، ويسمح بأخذ الطلب فقط، وإعادة افتتاح الحدائق والمتنزهات".



وذكر المرزم أن المجلس قرر الإبقاء على عزل ثلاث مناطق هي المهبولة وجليب الشيوخ والفروانية.



وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة بـ"كورونا" في الكويت حتى اليوم 42 ألفا و788 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 33 ألفا و367 حالة بنسبة 77.9 بالمئة من الإصابات، و339 وفاة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.