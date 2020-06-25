تعرف على المدن الأعلى والأقل حرارة في المملكة

جدة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المدن والمحافظات التي سجلت أعلى وأقل درجة حرارة اليوم الخميس في المملكة.

وأعلنت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنمكة المكرمة، سجلت اليوم، أعلى درجات حرارة بـ 46 درجة مئوية، ثم ينبع و الأحساء بـ 45 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة أن الدمام حلت في المرتبة الثالثة من حيث درجة الحرارة بـ 44 درجة مئوية، ثم المدينة المنورة ووادي الدواسر بـ 43 درجة مئوية، فيما سجلت الرياض 40 درجة مئوية،بينما سجلت الباحة أقل درجة حرارة في المملكة بـ 28 درجة مئوية.

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