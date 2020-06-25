شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من شرائط لاختبار مستوى السكر: استبدلوا المنتج فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تنبيهًا حول وجود عيب مصنعي في تشغيلة واحدة من شرائط اختبار مراقبة السكر في الدم التي تحمل اسم “وان تاتش سيليكت بلس، OneTouch®️ Select Plus” من إنتاج شركة LifeScan, Europe, GmbH السويسرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخلل في التشغيلة رقم (4582205) التي ينتج عنها الاستمرار في طلب عينة الدم دون ظهور نتيجة فحص نسبة السكر في الدم.

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ونصحت الهيئة المستهلكبالتوقف عن استخدام الشرائط في حالة حصول المشكلة، والتواصل مع الممثل المعتمد “الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة” من خلال الرقم المجاني 8002440266 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، لاستبدال الشرائط على حساب الشركة.

ودعت الهيئة المستهلكين للإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأي أجهزة ومنتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم 19999.