"أنصار الله": 25 هجوما و400 غارة جوية للتحالف خلال أسبوع

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وأضاف أن "الغارات الجوية خلال الأسبوع الماضي، بلغت أكثر من 400 غارة توزعت على محافظات مأرب والجوف وصنعاء وعمران وصعدة وحجة والبيضاء والحدود".
ووفقاً للعميد سريع، "يصل إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 / أبريل 2020م وحتى اليوم، إلى أكثر من 195 عملية هجومية وتسلل، وأكثر من 2891 غارة جوية".
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