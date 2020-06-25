شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حالة.. إهمال تعقيم اليدين يتسبب في إصابة شخص بـ«كورونا» ونقل العدوى لعائلته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة أن إهمال تعقيم اليدين تسبب في نقل شخص عدوى فيروس كورونا المستجد إلى 6 من أفراد عائلته.
وأشارت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”، أن إهمال شخص في تعقيم يديه قبل الخروج للتسوق تسبب في إصابته بفيروس كورونا ثم نقله لأفراد عائلته، مشيرة إلى أن أحدهم يعاني من الضغط والسكري وحالياً يتلقى الرعاية في العناية المركزة بأحد المستشفيات -شفاهم الله-.
وكانت وزارة الصحة قد أوصت بضرورة غسل اليدين وتعقيمها، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكدت “الصحة” أن أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى داء السكري، والضغط، والسرطان، والكلى.
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