حركة حماس تعتبر قرار ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "إعلان حربٍ على شعبنا"

اعتبرت حركة حماس الخميس أن قرار إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة هو "إعلان حربٍ" على الشعب الفلسطيني، وفق ما قال متحدث باسمها، متوعدة بجعل إسرائيل تدفع الثمن.
وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في خطاب تم بثه عبر التلفزيون، "المقاومة تعتبر قرار ضمّ الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا، وسنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم ". ويفترض أن يعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اعتبارا من الأسبوع المقبل تفاصيل وضع خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تشمل غور الأردن والمستوطنات، قيد التنفيذ.
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