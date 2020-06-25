تركيا: حكومة الوفاق الوطني بليبيا تطالب بانسحاب حفتر من سرت والجفرة

قالت تركيا اليوم الخميس إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تطالب بانسحاب قوات خليفة حفتر من مدينة سرت الساحلية ومنطقة الجفرة كشرط مسبق لإجراء محادثات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.
وصدت حكومة الوفاق الوطني، بدعم عسكري تركي، هجوما استمر 14 شهرا على طرابلس شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر المدعومة من مصر وروسيا والإمارات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين لقناة (سي.إن.إن ترك) إن الولايات المتحدة، التي حثتها تركيا على الاضطلاع بدور أكثر فعالية في ليبيا، تعزف عن لعب "دور حاسم" في الصراع.
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