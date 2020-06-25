سوريا: 11 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" الى 242

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت سوريا اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 242 حالة بعد تسجيل 11 إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الصحة القول في بيان ان عدد حالات الشفاء ارتفع الى 96 حالة بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين بينما تم تسجيل سبع حالات وفاة بالفيروس حتى الان.

وشهدت سوريا تسجيل أول إصابة بالفيروس لشخص قادم من خارج البلاد في 22 من مارس الماضي بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في ال29 من الشهر ذاته.