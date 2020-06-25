في بادرة تعاونية.. "فوري" تتيح خدمة جديدة توفر لتجارها الكشف المبدئي عن كورونا بأسعار مخفضة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

في بادرة تعاونية طيبة للحفاظ على سلامة تجارها، أتاحت شركة فوري رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية خدمة جديدة توفر لتجارها الكشف المبدئي عن كورونا بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع سلسلة عيادات داوي المنتشرة بالقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا.



وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس وإيماناً من شركة فوري بدور القطاع الخاص في المساهمة بالجهود المستمرة التي تقدمها الدولة لتوفير كل السبل المتاحة لاحتواء الأزمة الحالية مما يساعد على الحفاظ على صحة المواطنين والاستمرار فى أداء أعمالهم بكفاءة وعدم توقف مصادر أرزاقهم.

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وأعربت ماجدة حبيب، الرئیس التنفیذي لعیادات داوي عن سعادتها بهذا التعاون مع شركة فوري الذي يمثل خطوة مهمة ضمن الخطوات التي يتخذها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية لمكافحة عدوى فيروس كورونا.

وأضافت أن مجموعة عيادات داوي تتوسع الآن في مدن الدلتا ومدن أخرى قريباً لتستمر في تقديم مستوى متميز من الخدمة الطبية للأسرة المصریة فى مختلف أنحاء البلاد وبأسعار مناسبة.

ومن جانبه صرح تامر الشامي، رئيس قطاع المبيعات لشركة فوري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسئولية الشركة المستمرة تجاه تجارها والسعي الدائم لتوفير أفضل ما يمكن تقديمه لهم للحفاظ على صحتهم و أعمالهم عن طريق إتاحة هذا الكشف المبدئي عن فيروس كورونا المستجد.