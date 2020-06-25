مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها المباشرة إلى أكثر من 29 جهة من أول يوليو

وأوضحت مصر للطيران في بيان أن الرحلات ستبدأ خلال الأسبوع الأول من يوليو إلى 13 مدينة في أوروبا وهي أمستردام - أثينا - بروكسل - بودابست - باريس - روما - ميلانو - لندن - فرانكفورت - برلين - فيينا وإسطنبول.

وتابع البيان "ستضاف أيضا رحلات إلى برشلونة - كوبنهاغن - جنيف - مدريد، خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأشار البيان إلى استئناف الرحلات إلى 3 مدن في أفريقيا (أديس أبابا - جوبا - تونس)، وستضاف رحلات إلى دار السلام في الأسابيع القادمة".

كما ستنظم أيضا رحلات إلى 4 مدن في الشرق الأوسط وهي دبي - أبو ظبي - الشارقة - بيروت، و3 وجهات في أمريكا الشمالية وهي واشنطن - نيويورك - تورونتو، بالإضافة إلى نقطة واحدة في الشرق الأقصى إلى مدينة جوانزو في الصين اعتبارا من 8 يوليو.

Advertisements

هذا بالإضافة إلى تشغيل الرحلات الداخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطيران المصري محمد منار، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية من أول يوليو المقبل.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت عددا من القرارات لتحفيز قطاع السياحة والطيران، مثل إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، تخفيض أسعار الوقود الخاص بالطيران وتخفيض رسوم الخدمات المقدمة لشركات الطيران في المطارات.