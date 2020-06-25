السعودية تحذر المواطنين بكلمتين وإلا عودة الحظر والقيود

وجاء التحذير على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، وفق ما أوردته
الأنباء السعودية "واس"، من كلمتين فقط، وهما "عودة بحذر".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) June 25, 2020
متحدث #وزارة_الصحة: نعود بحذر وبعادات جديدة، ومن المهم جدًا أن نتقيد بكامل الإجراءات الصحية في جميع الأماكن التي نضطر للذهاب إليها.#نعود_بحذر#واس_عام
وتابع بقوله "إما العودة بحذر وبعادات جديدة وإلا العودة إلى الحظر والإجراءات الاحترازية".
واستمر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية بقوله "من المهم جدًا أن نتقيد بكامل الإجراءات الصحية في جميع الأماكن التي نضطر للذهاب إليها".
وكانت المملكة العربية السعودية قد رفعت كل القيود المفروضة بسبب مكافحة تفشي كورونا، مع التزام الجميع بارتداء الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي لضمان عدم ظهور بؤر تفشي جديدة للفيروس.
كما أعلنت إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة وعودة الصلاة في المساجد وإقامة خطب الجمعة في مدة تصل إلى 10 دقائق فقط.
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