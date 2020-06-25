السودان يكشف حقيقة تكوين لجنة مصغرة للتعامل مع الأزمة الليبية

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وأشار إلى أنه وأثناء الإعداد للاجتماع من المندوبين الدائمين والتشاور حول مشروع القرار شكلت لجنة مصغرة لصياغة مشروع القرار تحظى بالتوافق بشأن قرارت الجامعة وانتهت بذلك وكانت على مستوى السفراء.
وكان بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا أكد أن "التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا"، مشددا على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا"، وكذلك شجب "التدخلات الخارجية في البلاد".
كما رحب وزراء الخارجية العرب "بكافة مبادرات الحل السياسي في ليبيا"، ودعوا إلى "وقف إطلاق نار فوري" بين الفرقاء. وشدد الوزراء على "أهمية الحل السياسي لأزمة ليبيا"، وكذلك "الالتزام بوحدة وسيادة الدولة".
وحول أزمة مياه النيل، دعا الوزراء إلى "عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن مياه النيل"، وشدد الوزراء على "رفض أي عمل يمس حقوق كافة الأطراف بمياه النيل"، معربين عن قلقهم من "تعثر مفاوضات سد النهضة".
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