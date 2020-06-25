تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا داخل مبنى البرلمان العراقي

نقلت "السومرية نيوز" بيان الدائرة الذي جاء فيه، "ننعى أحد أعمدتنا، فقيدنا الراحل المهندس نبيل خليل اسماعيل، رئيس قسم الصيانة بعد إصابته بمرض كورونا".

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأحد الماضي، عن إصابة ستة نواب عراقيين بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن البلاد في طريقها للدخول في مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: "شهدت الأيام الماضية تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات، مما يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، وما تشكله من خطر كبير على المواطنين وضغط على المنظومة الصحية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.