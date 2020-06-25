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وأكد رئيس الوزراء، أن "كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر فى الدفاع عن أمنها القومي"، مجدداً التأكيد على ثقته فى قدراتنا على مواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعلن مجددا استعداد قواتها المسلحة لمواجهة التهديدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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