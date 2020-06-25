وادعت القناة العبرية الـ"13"، نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن يوسي كوهين وصل إلى الأردن في مهمة رسمية، قبل عدة أيام، كلفه بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن رئيس جهاز الموساد ناقش مع الملك عبد الله المعارضة الأردنية لضم "غور الأردن" ومدى تطبيق السيادة الإسرائيلية عليه.
ولم تعلق المصادر الرسمية الأردنية على خبر القناة العبرية، حتى الآن.
ويشار إلى أن نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.
وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تلقى رسالة من نتنياهو… قناة عبرية: رئيس الموساد التقى العاهل الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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