وأعلن الدفاع المدني إغلاق محطة وقود واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، بعد قيام شخص بتعبئة الوقود لمركبته من خلال جالون من داخل المركبة.
ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني، عبر موقع "تويتر"، ذكر فيها "الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إشارة إلى المقطع المتداول لشخص يقوم بتعبئة الوقود لمركبته من خلال جالون (داخل الغمارة) ولخطورة هذا السلوك فقد تم التعرف على محطة الوقود وإقفالها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها والرفع إلى الجهات المختصة بحق صاحب المركبة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني السعودي يتحرك بسبب سلوك خطير من شخص في محطة وقود... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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