شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: القبض على 13 مقيما عربيا تورطوا بسرقة أغنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت - عن القبض على 13 مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر)، تورطوا بسرقة 181 رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط 161 منها بحوزتهم.

ووفقا لما أوردته صحيفة عكاظ السعودية، قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.