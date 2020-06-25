شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية ترصد 3 انتهاكات جديدة للهدنة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار فى سوريا رصد انتهاكا واحدا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية فى محافظة إدلب.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الجانب التركى فى هذه اللجنة رصد - بدوره - انتهاكين اثنين لوقف إطلاق النار فى سوريا فى محافظة اللاذقية.

وأضاف البيان أن المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين انسانيتين، جرى خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.134 طنا إلى أهالى قرية حرملة بريف الرقة ، وكذلك إيصال 250 سلة غذائية بوزن 1.212 طنا إلى أهالى مدينة سقيلبية بمحافظة حماة.