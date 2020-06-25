شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال ثلاثة إرهابين وضبط كدسا للعتاد فى صلاح الدين وشمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية العراقية، ثلاثة إرهابيين وضبطت كدسا للعتاد فى محافظة صلاح الدين وشمال بغداد.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /الخميس/ - أن مفارز وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية اعتقلت إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية فى قضائى تكريت والشرقاط، فضلا عن ضبط كدس للعتاد فى قضاء الضلوعية من مخلفات داعش الإرهابية احتوى على مواد متفجرة.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على أحد الإرهابيين المكنى أبو عدنان الإداري، المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، كونة يعمل إداريا لما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد.