شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البحرينى يبعث برقيتى تهنئة للرئيس الروسى ورئيس وزرائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديـة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 75 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قد عبر رئيس الوزراء في برقيته عن خالص تهانيه للرئيس الروسي وللشعب الروسي الصديق بدوام الرفعة والازدهار، مشيداً بما يربط بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية من علاقات الصداقة القوية، وما يشهده التعاون المشترك بينهما من اطراد التقدم والنماء.

كما بعث رئيس الوزراء البحرينى، برقية تهنئة مماثلة الى ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية .